Manchester United, Ajax'tan Antony'yi transfer etti!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Hollanda kulübü Ajax'tan Antony'yi kadrosuna kattı.
Premier Lig devi Manchester United, Brezilyalı kanat oyuncusu Antony'yi renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Hollanda'nın Ajax takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 5+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
95 MİLYON EURO'LUK İMZA
Manchester ekibi, 95 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden birini gerçekleştirdi.
Profesyonel kariyerine, 2018'de ülkesinin Sao Paulo takımında başlayan Antony, 3 sezon forma giydiği Ajax'ta 82 maça çıktı ve 25 gol attı.
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