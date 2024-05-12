Manchester United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında kendi sahasında Arsenal ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2024 - 11:46
Manchester United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, kendi sahasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

MANCHESTER UNİTED - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

MANCHESTER UNİTED - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Paul Tierney'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester United, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Crystal Palace'a 4-0 mağlup olmuştu.

Arsenal ise kendi sahasında ağırladığı Bournemouth'u 3-0 mağlup etmişti.


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