Manchester United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında kendi sahasında Arsenal ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, kendi sahasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal ile karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER UNİTED - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
MANCHESTER UNİTED - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Paul Tierney'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester United, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Crystal Palace'a 4-0 mağlup olmuştu.
Arsenal ise kendi sahasında ağırladığı Bournemouth'u 3-0 mağlup etmişti.
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