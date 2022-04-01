Manchester United, Bruno Fernandes'in sözleşmesini uzattı

01 Nisan 2022 Cuma, 12:12

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Portekizli yıldızı Bruno Fernandes'in sözleşmesini uzattı.

İngiliz ekibi, yıldız oyuncunun sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatma konusunda oyuncu tarafıyla anlaştığını açıkladı.

????@B_Fernandes8 has penned a new deal at Old Trafford! #MUFC — Manchester United (@ManUtd) April 1, 2022

Daha önce Portekizli oyuncunun United'dan yılda 15 milyon Euro kazanacağı belirtilmişti.

27 yaşındaki oyuncu bu sezon Premier Lig'de çıktığı 27 maçta, 9 gol ve 6 asist yaptı.