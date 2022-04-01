Manchester United, Bruno Fernandes'in sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Portekizli yıldızı Bruno Fernandes'in sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı.

cumhuriyet.com.tr
01 Nisan 2022 Cuma, 12:12
Manchester United, Bruno Fernandes'in sözleşmesini uzattı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Portekizli yıldızı Bruno Fernandes'in sözleşmesini uzattı.

İngiliz ekibi, yıldız oyuncunun sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatma konusunda oyuncu tarafıyla anlaştığını açıkladı.

Daha önce Portekizli oyuncunun United'dan yılda 15 milyon Euro kazanacağı belirtilmişti.

27 yaşındaki oyuncu bu sezon Premier Lig'de çıktığı 27 maçta, 9 gol ve 6 asist yaptı.



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