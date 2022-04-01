Manchester United, Bruno Fernandes'in sözleşmesini uzattı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Portekizli yıldızı Bruno Fernandes'in sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Portekizli yıldızı Bruno Fernandes'in sözleşmesini uzattı.
İngiliz ekibi, yıldız oyuncunun sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatma konusunda oyuncu tarafıyla anlaştığını açıkladı.
????@B_Fernandes8 has penned a new deal at Old Trafford! #MUFC— Manchester United (@ManUtd) April 1, 2022
Daha önce Portekizli oyuncunun United'dan yılda 15 milyon Euro kazanacağı belirtilmişti.
27 yaşındaki oyuncu bu sezon Premier Lig'de çıktığı 27 maçta, 9 gol ve 6 asist yaptı.
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