Manchester United, Bruno Fernandes'in sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Portekizli yıldızı Bruno Fernandes'in sözleşmesini uzattı.

İngiliz ekibi, yıldız oyuncunun sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatma konusunda oyuncu tarafıyla anlaştığını açıkladı.

????@B_Fernandes8 has penned a new deal at Old Trafford! #MUFC