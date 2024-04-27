Manchester United - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 35. hafta maçında sahasında Burnley ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 11:32
Manchester United - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, sahasında Vincent Kompany'nin ekibi Burnley ile karşı karşıya gelecek.

MANCHESTER UNITED - BURNLEY MAÇI SAAT KAÇTA?

Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

MANCHESTER UNITED - BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester United, ligde oynadığı son maçta sahasında Sheffield United'ı 4-2 mağlup etmişti. 

Burnley ise Sheffield United deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. 


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