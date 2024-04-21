Manchester United kabustan uyandı, adını finale yazdırdı

Yayınlanma: 21.04.2024 - 21:23

Güncelleme: 21.04.2024 - 21:23

FA Cup yarı finalindeki Coventry-Manchester United maçı nefesleri kesti. Normal süresinde 6 gol atılan maç penaltı atışlarına gitti. Seri penaltı atışlarında rakibini 4-2 mağlup eden Manchester United finale yükseldi ve Manchester City'nin rakibi oldu.

Manchester United maçın 23. dakikasında McTominay, 45+1. dakikasında Maguire ve 58. dakikasında Bruno Fernandes'in attığı gollerle 3-0 öne geçti.

MANCHESTER UNİTED 3-0'I KORUYAMADI

Championship ekibi Coventry bu dakikadan sonra tarihi bir geri dönüşe imza atarak 71'de Simms, 79'da O'Hare ve 90+5'te penaltıdan Haji Wright'ın golleriyle skoru 3-3'e getirdi.

Normal süresi 3-3 biten müsabakada uzatma dakikalarında da gol olmadı ve maç seri penaltı atışlarına gitti.

Penaltılarda Coventry'ı 4-2 mağlup eden Manchester United finale yükseldi. Kırmızı Şeytanlar finalde Manchester City ile karşılaşacak.