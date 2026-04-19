Manchester United, Chelsea'yi deplasmanda devirdi!

19.04.2026 09:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Chelsea deplasmanında tek golle kazandı.

İngiltere Premier Lig'de 33. hafta Chelsea ile Manchester United karşı karşıya geldi. Manchester United deplasmanda oynadığı maçı 1-0'lık skorla kazandı. Liam Rosenior yönetimindeki Chelsea, Premier Lig'de son 4. maçında gol atamadan kaybetti.

Manchester United'a zorlu deplasmanda galibiyeti getiren golü 43. dakikada Matheus Cunha kaydetti.

Chelsea 21 şut çektiği maçta 4 kez kaleyi bulabildi. Manchester United ise 4 şutunda 1 isabet buldu ve ağlara giden top sonrası maçı kazandı.

Bu galibiyetin ardından Manchester United puanını 58'e yükseltti ve üçüncü sırada haftayı kapattı. Altıncı sıradaki Chelsea 48 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Chelsea, Brighton & Hove Albion'a konuk olacak. Manchester United, Brentford'u ağırlayacak.

