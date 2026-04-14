Manchester United 10 kişi kaldı: Leeds United 45 yıl sonra kazandı!

14.04.2026 00:12:00
Cumhuriyet Spor
Leeds United, İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Manchester United'ı 2-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'inin 32. haftasında Manchester United, evinde Leeds United'ı konuk etti.

Old Trafford'da oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Leeds United'a galibiyeti getiren golleri 5. ve 29. dakikalarda Noah Okafor kaydetti.

Manchester United'ın tek golü ise 69. dakikada Casemiro'dan geldi.

LISANDRO MARTINEZ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşma 2-0 konuk ekibin üstünlüğüyle devam ederken 56. dakikada dikkat çeken bir an yaşandı. Manchester United'da Lisandro Martinez, Dominic Calvert-Lewin'in saçını çektiği gerekçesiyle kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Leeds United, bu sonuçla 6 maçlık galibiyet hasretine son verirken ligde 45 yıl sonra Old Trafford'da kazanmayı başardı.

Puanını 36'ya yükselten Leeds United 15. sıradaki yerini koruyarak düşme hattından uzaklaştı. Manchester United ise 55 puanla 3. sırada kaldı.

Premier Lig'de gelecek hafta Manchester United deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak, Leeds United ise sahasında Wolverhampton Wanderers'ı ağırlayacak.

