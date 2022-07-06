Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun alternatifini arıyor
Teknik direktörlüğe Erik ten Hag'ı getiren İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürürken son olarak gündemine Paulo Dybala'yı aldı.
Gelecek sezon için kadro planlamasını sürdüren Manchester United, Juventus ile sözleşmesi sona eren Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşın santrafor arayışlarına başlayan kırmızı-şeytanların, Arjantinli yıldızı ilk alternatif olarak düşündüğü ifade edildi.
"RONALDO'NUN YERİ DOLMAZ"
Ronaldo'nun takımdan ayrılma ihtimalini değerlendiren eski İngiliz futbolcu Danny Murphy, "Eğer Ronaldo takımdan ayrılacaksa yerine kimin geldiği çok önemli. Yerini doldurmadan onu göndermek akıl dışı bir hareket olur. Zaten Manchester United'da gol sıkıntısı yaşanırken 24 gol ile açık ara takımın en golcüsü olmuş bir oyuncuyu gönderirseniz yerini doldurmak çok zor olur" ifadelerini kullandı.
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