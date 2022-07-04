Emirhan İlkhan, Cristiano Ronaldo ve Luka Modric gibi yaptı!

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:21

Tarihler 5 Ocak 2022’yi gösterirken, Beşiktaş’ın Katar’da Antalyaspor ile oynadığı TFF Süper Kupa maçında sadece 11 dakika forma giymesine rağmen, sahadaki duruşu, özgüveni ve yetenekleriyle izleyenleri kendisine hayran bırakan Emirhan İlkhan, gelecek sezona dünya yıldızları ile aynı şekilde hazırlanıyor.

TATİL YERİNE SIRBİSTAN'A GİTTİ

17 Haziran’da başkan Ahmet Nur Çebi’nin de katıldığı törende kulübüyle olan sözleşmesini 2025’e kadar uzatan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, imzanın ardından neredeyse hiç tatil yapmadan antrenmanlara başladı.

Hürriyet’in haberine göre, Ümit Milli Takım kadrosunda yer aldığı için Beşiktaş Kulübü’nün özel izin verdiği Emirhan İlkhan, tatil yapmak yerine soluğu Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da aldı. Bu yaz Tottenham’a transfer olan Ivan Perisic, Juventuslu Dusan Vlahovic ve Real Madridli Luka Modric gibi çok sayıda ünlü futbolcunun beraber çalıştığı kişisel performans antrenörü Andrej Milutinovic’in yanına giden Emirhan, burada bireysel çalışmalar yapıyor. Milutinovic’in bir dediğini iki etmeyen Emirhan’ın, beraber idman yaptığı Vlahovic’le çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"YAPIM AŞAMASINDAKİ SÜPER YILDIZ"

Gelecekte uluslararası bir yıldız olmayı kafasına koyan Emirhan İlkhan’ın, kişisel antrenörünün yanı sıra uyku koçu da bulunuyor. Genç oyuncu, Cristiano Ronaldo’nun da uyku koçluğunu yapan Nick Littlehales’in tavsiyeleri doğrultusunda yaşıyor.

Emirhan’ın yer aldığı bir haberini sosyal medyada hesabından paylaşan dünyaca ünlü antrenör, “Henüz olmasa da yapım aşamasında olan bir süper yıldız” ifadeleriyle 18 yaşındaki futbolcuya duyduğu güveni aktardı. Emirhan ayrıca, koşularını iyileştirebilmek için 15 yaşından beri atletizm eğitimleri de alıyor.