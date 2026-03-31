Manchester United'dan Harry Maguire kararı!

31.03.2026 12:55:00
İngiliz ekibi Manchester United'ın, savunma oyuncusu Harry Maguire ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayabileceği iddia edildi.

Manchester United'ın 33 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Harry Maguire ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Manchester United, kontratı sezon sonunda bitecek İngiliz stoperi ile yeni sözleşme imzalamayı düşünüyor.

ESPN'de yer alan habere göre, İngiliz ekibi ve Maguire'nin temsilcileri arasında görüşmeler yapıldığı ve anlaşmanın yakın olduğu kaydedildi.

Manchester United'ın, Maguire ile tek seferlik bir sözleşme uzatma yapacağı ve Maguire'nin 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalanmasının beklendiği yazıldı.

2019 yılından bu yana Manchester United forması giyen Harry Maguire, İngiliz ekibinde 266 maça çıktı ve 17 gol, 9 asist ile skor katkısı da sağladı.

10 kişi kalan Manchester United'dan deplasmanda puan kaybı! Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı.
Andre Onana'dan Manchester United kararı! Trabzonspor'un sezon başında Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Onana'nın, yeniden İngiliz ekibinde forma giymek istediği iddia edildi.
Manchester United'a Victor Osimhen çağrısı: 'Doğru seçim olur' Manchester United'ın eski futbolcusu Nicky Butt, Victor Osimhen'in İngiliz ekibi için doğru transfer olacağını söyledi.