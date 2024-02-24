Manchester United - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında kendi sahasında Fulham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 10:57
Manchester United - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 26. hafta heyecanı yaşanıyor.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, kendi sahasında Marco Silva'nın ekibi Fulham ile karşı karşıya gelecek.

MANCHESTER UNİTED - FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

MANCHESTER UNİTED - FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester United, ligde oynadığı son maçta Luton Town deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Fulham ise kendi sahasında ağırladığı Aston Villa'ya 2-1 mağlup olmuştu. 


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