Manchester United - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında kendi sahasında Fulham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 26. hafta heyecanı yaşanıyor.
Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, kendi sahasında Marco Silva'nın ekibi Fulham ile karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER UNİTED - FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
MANCHESTER UNİTED - FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester United, ligde oynadığı son maçta Luton Town deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Fulham ise kendi sahasında ağırladığı Aston Villa'ya 2-1 mağlup olmuştu.
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