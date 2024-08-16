Manchester United - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester United, İngiltere Premier Lig ilk hafta maçında sahasında Fulham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 22.00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig heyecanı başlıyor.
Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, sahasında Marco Silva'nın ekibi Fulham ile karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER UNITED - FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
Old Trafford'da oynanacak mücadele 22.00'de başlayacak.
MANCHESTER UNITED - FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma Bein Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
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