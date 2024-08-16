Manchester United - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United, İngiltere Premier Lig ilk hafta maçında sahasında Fulham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 22.00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2024 - 10:17
Manchester United - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig heyecanı başlıyor.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, sahasında Marco Silva'nın ekibi Fulham ile karşı karşıya gelecek.

MANCHESTER UNITED - FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Old Trafford'da oynanacak mücadele 22.00'de başlayacak.

MANCHESTER UNITED - FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma Bein Sports 3'ten naklen yayımlanacak.


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