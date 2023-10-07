Manchester United, Galatasaray maçı sonrası özür diledi: 'Kesinlikle kabul edilemez'

Manchester United, Galatasaray maçında birçok sarı kırmızılı taraftarın mücadeleyi ev sahibi tribününden takip etmesinin ardından taraftarından özür diledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2023 - 16:44
Manchester United, Galatasaray maçı sonrası özür diledi: 'Kesinlikle kabul edilemez'
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı Old Traffoord'da 3-2 mağlup etti.

Sarı kırmızılı takımın bu galibiyetinin yankıları sürerken, ev sahibi tribünündeki Türk seyircilerin yoğunluğu dikkat çekti.

TARAFTARINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Manchester United Kulübü, Galatasaray seyircisinin ev sahibi tribünündeki yoğunluğu sebebiyle taraftarından özür diledi.

"TEKRARI YAŞANMAYACAK"

İngiliz ekibinin organizasyon sorumlusu Collette Roche, şu ifadeleri kullandı: 

"Maçta Galatasaray seyircisinin eriştiği bilet hacmi kesinlikle kabul edilemez. Bu konuyu ciddiye aldığımızı ve tekrarının yaşanmayacağına dair güvence veriyoruz. Bu durumdan etkilenen herkesten özür diliyorum. Desteğiniz için teşekkürler." 


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