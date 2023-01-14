Manchester United geriden geldi, kazandı! Manchester United 2-1 Manchester City

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 17:29

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 17:29

İngiltere Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Manchester United, Manchester City'yi 2-1 yendi.

İlk yarısı golsüz berabere biten maçta açılışı Jack Grealish yaptı. Kevin De Bruyne'nin asistini gole çeviren Grealish, City'yi 1-0 öne geçirdi.

Ev sahibi ekipte Casemiro'nun asistini Bruno Fernandes, gole çevirdi. İlk olarak yan hakem ofsaytı gösterdi. VAR incelemesinin ardından hakem gol kararı verdi ve United skoru 1-1 yaptı.

Dört dakika sonra bu kez sahneye Rashford çıktı. United atağında Garnacho ceza sahası sol içinden ortaya bıraktı. Rashford altı pas içinde ağları buldu ve Manchester United'ı 2-1 öne geçirdi.

Manchester United üst üste beşinci galibiyetini elde ederken, puanını 38 yaptı ve lider Arsenal ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.



