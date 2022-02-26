Manchester United Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor
İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester United, Inter'de oynayan mili oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.
Premier Lig'de bu sezon zirve yarışının uzağında kalan Manchester United, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Ole Gunnar Solskjaer'in yerine takımı devralan ve sezon sonunda danışman rolüne geçecek Ralf Rangnick, gelecek sezonun kadrosunu da oluşturuyor.
2020/21 sezonu Milan'da tamamlayan ve sezon başında Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, Manchester United'ın transfer listesinde yer alıyor.
InterLive'da yer alan haberde Manchester United'ın Hakan Çalhanoğlu için Inter'e teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Manchester United'ın 18-20 milyon Euro önerebileceği ifade edilirken Inter'in 30 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeyeceği kaydedildi.
15 GOLE DİREKT KATKI
Inter formasıyla bu sezon 31 maçta görev alan Çalhanoğlu, 6 gol ve 9 asist kaydetti. İtalya Serie A'da dün oynanan maçta Genoa'yla 0-0 berabere kalarak ilk sıraya yükselme şansını kaybeden Inter, ligde topladığı 55 puanla ikinci sırada yer alıyor.
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