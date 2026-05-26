Manchester United'ın eski yıldızından Victor Osimhen çağrısı: 'Fark yaratabilir'

26.05.2026 14:47:00
Cumhuriyet Spor
Manchester United'in eski futbolcularından Patrice Evra, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın eski oyuncularından Patrice Evra, İngiliz ekibi için gelen transfer sorusuna yanıt verdi. Evra, Manchester United'a Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen için çağrıda bulundu.

Manchester United'a bir sonraki transfer döneminde kadrosuna katmasını istediği bir oyuncu seçmesi istenen Evra, şu sözleri kullandı:

"Osimhen. Galatasaray’a, orada gördüğü sevgiye ve oyuncunun kişiliğine büyük saygı duyuyorum."

'MANCHESTER UNITED'IN İYİ BİR FORVETE İHTİYACI VAR'

"Manchester United'ın iyi bir forvete ihtiyacı var ve Manchester United'daki forvetlere, bazen de [Bryan] Mbuemo'ya büyük saygı duyuyorum. Ancak eskiden dört harika forvetimiz vardı ve her turnuvada oynamak istiyorsanız daha fazla forvete ihtiyacınız var."

'OSIMHEN FARK YARATABİLİR'

"Elbette, bir sol bek gibi bazı savunma oyuncularına da ihtiyacınız var, çünkü bir sakatlık olabilir ve bir sağ bek de gerekebilir. Tabii ki Casemiro ayrılıyor, bu yüzden bu oyuncuların yerini doldurmanız gerekiyor. Bir isim vermek gerekirse, Osimhen derim çünkü bu oyuncuların fark yaratabileceğini biliyorum."

33 MAÇTA 30 GOLE KATKI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 33 maçta süre bulan Victor Osimhen, 22 gol attı ve 8 asist yaptı.

