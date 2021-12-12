Manchester United, İngiltere genelindeki Covid-19'un sıkıntısını çekiyor
İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United, birçok oyuncusunun Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasından dolayı antrenmanlarını iptal etti ve maçlarını oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor.
İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United'da iddialara göre birçok oyuncu Covid-19 testinde pozitif sonuç verdi.
İngiliz basınına göre; Norwich City maçından önce herkesin testinin negatif çıkmasına rağmen bugün birden çok kişinin testleri pozitif çıktı.
Bunun sonucunda ise bugün ve yarınki antrenmanlar iptal edildi.
Yaşanılan durum lig yönetimine bildirilmiş olsa da salı günü oynanacak Brentford maçının geleceği hala belirsizliğini koruyor.
Manchester United ile benzer bir durumda bulunan bir diğer Premier League ekibi Aston Villa'nın da pozitif vakaların olduğu ve antrenmanlarını iptal ettiği iddialar arasında.
Covid-19'un spor dünyasından etkisini tekrardan gösterdiği bugünlerde, geçtiğimiz hafta Tottenham'da birçok oyuncuda ve antrenörde pozitif test sonucu gelmişti. Londra ekibinin Premier Lig'deki Brigton ve UEFA Konferans Ligi'nde de Rennes maçları bu durumdan dolayı ertelenmişti.
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