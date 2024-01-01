Manchester United ayrılığı resmen açıkladı!

Yayınlanma: 01.01.2024 - 15:43

Güncelleme: 01.01.2024 - 15:43

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Hollandalı futbolcunun ayrılığını resmen duyurdu.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada Donny van de Beek'in Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt'a kiralandığı belirtildi.

Eintracht Frankfurt'tan yapılan açıklamada ise Hollandalı oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Donny van de Beek, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Manchester United'dan Eintracht Frankfurt'a transfer oldu." ifadeleri kullanıldı.

Manchester United'da bu sezon 2 maçta süre alan 26 yaşındaki orta saha, gol veya asist kaydedemedi.

Donny van de Beek

FORMA ŞANSI BULAMADI

Manchester United'a 2020'de Ajax'tan transfer olan Donny van de Beek, İngiliz ekibinde istediği süreyi bulamadı.

2021- 2022 sezonunun devre arasında Everton'a kiralanann Hollandalı orta saha, sezonun tamamlanmasının ardından Manchester United'a döndü.

Manchester United'da 62 maçta forma giyen van de Beek, 2 gol 2 asistle oynadı.