Manchester Cty'li yıldız Rodri: 'İstanbul'daki gol hayatımı değiştirdi'
İngiltere Premier lig ekibi Manchester City forması giyen İspanyol futbolcu Rodri, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rodri, geçen sene İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde attığı gol hakkında, "Şüphesiz hayatımı değiştirdi. Bunun gibi anlar sizi seçilmişlerin bulunduğu yere götürür. Bir anda tarihin bir parçası oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Premier Lig ekibi Manchester City'de forma giyen Rodri, İngiliz basınına samimi açıklamalarda bulundu.
İspanyol orta saha, önceki sezon İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde attığı gol hakkında konuştu.
"HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"
"Şampiyonlar Ligi final maçında attığınız gol hayatınızı değiştirdi mi?" sorusuna yanıt veren Rodri, "Şüphesiz hayatımı değiştirdi. Bunun gibi anlar sizi seçilmişlerin bulunduğu yere götürür. Bir anda tarihin bir parçası oluyorsunuz" dedi.
Sözlerine devam eden Rodri, "Benim işim orta sahadaki pozisyonumdan dolayı takımın kazanmasını sağlamak. Manchester City gibi bir kulübün tarihine ve ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandıran anlar özel anlardır. Zidane'ın Glasgow'daki golü ya da Iniesta'nın Johannesburg'daki golü. Bazı oyuncuların kariyerlerini değiştiren yerler vardır. O an sıra bendeydi ve kendimi mutlu hissediyorum" diye konuştu.
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