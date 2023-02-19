Manchester United - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United sahasında Leicester City'i konuk edecek. Manchester United - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 15:19
Manchester United - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İngiltere Premier Lig'de Manchester United ile Leicester City karşı karşıya gelecek. 

MANCHESTER UNITED - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester United - Leicester City maçı 19 Şubat Pazar günü Old Trafford'da saat 17:00'de oynanacak.

MANCHESTER UNITED - LEICESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka beIN SPORTS 3'te canlı yayımlanacak.

 


manchester united Leicester City İngiltere Premier Lig

İlgili Haberler

Trabzonspor'un efsanevi teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti

Trabzonspor'un efsanevi teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti
Galatasaray ile Alanyaspor depremzedeler için oynayacak!

Galatasaray ile Alanyaspor depremzedeler için oynayacak!
Hatayspor'dan kulüp personeli için başsağlığı mesajı

Hatayspor'dan kulüp personeli için başsağlığı mesajı

En Çok Okunan Haberler