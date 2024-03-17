Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) çeyrek finalinde kendi sahasında Liverpool ile karşılaşacak. Dev maç TSİ 18:30'da başlayacak.
İngiltere FA Cup'ta çeyrek final heyecanı yaşanıyor.
Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, kendi sahasında Jürgen Klopp'un ekibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER UNİTED - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
MANCHESTER UNİTED - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester United, bir önceki turda Nottingham Forest deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Liverpool ise kendi sahasında ağırladığı Southampton'ı 3-0 mağlup etmişti.
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