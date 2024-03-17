Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) çeyrek finalinde kendi sahasında Liverpool ile karşılaşacak. Dev maç TSİ 18:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 11:13
Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere FA Cup'ta çeyrek final heyecanı yaşanıyor.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, kendi sahasında Jürgen Klopp'un ekibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

MANCHESTER UNİTED - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

MANCHESTER UNİTED - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester United, bir önceki turda Nottingham Forest deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Liverpool ise kendi sahasında ağırladığı Southampton'ı 3-0 mağlup etmişti.


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