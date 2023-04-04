Manchester United, Luke Shaw’ın sözleşmesini 2027’ye kadar uzattı

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 14:14

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 14:14

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, 27 yaşındaki İngiliz sol bek Luke Shaw ile yeni sözleşme imzalandığını bildirdi. Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, İngiltere Milli Takımı forması da giyen futbolcunun mukavelesinin 30 Haziran 2027’ye kadar uzatıldığını duyuruldu.

LUKE SHAW: “MANCHESTER UNITED IÇIN HER ŞEYİMİ VERECEĞİM”

Manchester United ile 2027 yılına kadar nikah tazeledikten sonra kulübün sosyal hesabına duygularını aktaran Shaw, "Dokuz yıl önce bu harika kulübe imza attım ve takımla olan sözleşmemi uzattığım için çok heyecanlıyım. Manchester United ile geçirdiğim yıllar boyunca hem insan olarak hem de futbolcu olarak kendimi fazlasıyla geliştirdim. Böyle bir kulüpte başarılı olmak için neyin gerektiğini biliyorum. Yeni teknik direktörümüz ve ekibiyle birlikte çıktığımız yolculuğun henüz en başındayız. Bu sezon şu ana kadar gayet başarılı olduk fakat daha fazlasını istiyoruz. Burada insanlar için özel olan bir şeyler paylaşmak için şansımız var ve ben oluşacak şeyin bir parçası olmak için her şeyimi vereceğim" ifadelerini kullandı.

Manchester United Futbol Direktörü John Murtough, Shaw’ın varlığının takım için çok önemli olduğunu söyleyerek, "Kendisi dünyanın en iyi beklerinden biri. Yaklaşık on yıldır bu kulüpte. Kendisinden olan beklentileri ve yakalaması gereken yüksek standartları biliyor. Geçen yıllar içinde liderliği de olağanüstü yeteneklerinden biri haline getirdi. Onu yıllar boyunca Manchester United formasıyla izlemek bizi memnun ediyor" dedi.

SHAW, UNITED İLE 249 MAÇA ÇIKTI

2012-2013 sezonunun ara transfer döneminde 37.5 milyon Euro karşılığında Southampton’dan Manchester ekibine transfer olan Shaw, İngiliz ekibiyle 249 maça çıktı. 19 bin 391 dakika sahada kalan 27 yaşındaki oyuncu, 4 gol, 32 asist üretmeyi başardı.