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Manchester United, Matheus Cunha'yı resmen açıkladı!

Manchester United, Matheus Cunha'yı resmen açıkladı!

12.06.2025 16:51:00
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Cumhuriyet Spor
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Manchester United, Matheus Cunha'yı resmen açıkladı!

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Matheus Cunha ile sözleşme imzaladı.

Manchester United, Wolverhampton forması giyen Brezilyalı forvet Matheus Cunha'yı 74.2 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

26 yaşındaki yıldız futbolcu, beş yıllık sözleşmeye imza atarken, kontratında bir yıl opsiyon maddesi de bulunuyor. Cunha'nın haftalık yaklaşık 175 bin Euro maaş alacağı belirtildi.

"ÇOCUKLUK HAYALİM GERÇEK OLDU"

Transfer sonrası duygularını dile getiren Cunha, şu ifadeleri kullandı:

"Manchester United oyuncusu olmak, tarif edilmesi zor bir duygu. Brezilya'da çocukken büyükannemin evinde Premier Lig maçlarını izlerdim ve United, İngiltere'deki favori takımımdı. Kırmızı formayı giymek hep hayalimdi.

Aileme ve bu hayalimi gerçekleştirmemde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Hazırlık kampının başlamasını, takım arkadaşlarımla tanışmayı ve yeni sezona hazırlanmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Artık tek hedefim çok çalışarak takıma değerli bir katkı sağlamak ve bu büyük kulübü yeniden zirveye taşımak."

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Wolves formasıyla 36 maçta forma giyen yıldız golcü, 17 gol, 6 asist kaydetti.


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