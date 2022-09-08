Manchester United - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

08 Eylül 2022 Perşembe, 17:58

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı başlıyor.

Premier Lig ekibi Manchester United E Grubu'ndaki ilk maçında kendi sahasında İspanyol ekip Real Sociedad'ı konuk edecek.

Saat 22:00'de başlayacak zorlu mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Manchester United, gruptaki ikinci maçında deplasmanda Moldova ekibi Sheriff'e konuk olacak.

Real Sociedad ise kendi sahasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Omonia Nicosia'yı konuk edecek.







