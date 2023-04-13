Manchester United - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiliz Manchester United, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında kendi sahasında İspanyol Sevilla'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor.
Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, kendi sahasında Jose Mendilibar'ın takımı Sevilla'yı konuk edecek.
MANCHESTER UNITED - SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA?
Old Trafford Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
MANCHESTER UNITED - SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Manchester United, turnuvanın son 16 turunda İspanyol Real Betis'i iki maçın toplamında 5-1'lik skorla kupa dışına itmişti.
Sevilla ise Fenerbahçe'yi toplamda 3-0 ile geçerek çeyrek finale yükselmişti.
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