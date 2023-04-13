Manchester United - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiliz Manchester United, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında kendi sahasında İspanyol Sevilla'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2023 - 11:13
Manchester United - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, kendi sahasında Jose Mendilibar'ın takımı Sevilla'yı konuk edecek.

MANCHESTER UNITED - SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Old Trafford Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

MANCHESTER UNITED - SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Manchester United, turnuvanın son 16 turunda İspanyol Real Betis'i iki maçın toplamında 5-1'lik skorla kupa dışına itmişti.

Sevilla ise Fenerbahçe'yi toplamda 3-0 ile geçerek çeyrek finale yükselmişti.


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