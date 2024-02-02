Manchester United son dakikada kazanmayı bildi!

Premier Lig 22. hafta maçında Manchester United, deplasmanda Wolverhampton'ı 4-3 mağlup etti. Kırmızı şeytanlar iki kez iki farkla öne geçtiği maçta 3-3'e yakalansa da Mainoo'nun golüyle kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2024 - 07:34
Manchester United son dakikada kazanmayı bildi!
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Premier Lig 22. hafta maçında Manchester United, deplasmanda Wolverhampton ile karşılaştı.

Molineux Stadium'da oynanan maçı Manchester United 4-3 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Marcus Rashford, 22. dakikada Rasmus Höjlund, 75. dakikada McTominay ve 90+7. dakiakda Mainoo kaydetti. Wolverhampton'ın golleri 71. dakikada Pablo Sarabia, 85. dakikada Maximilian Kilman ve 90+5. dakikada Pedro Neto kaydetti.

Manchester United, bu sezon Premier Lig'de Sheffield United (59) ile birlikte tüm müsabakalarda 50'den fazla gol yiyen ikinci takım oldu.

Milli oyuncu Altay Bayındır maçta süre alamadı.

Bu sonuçla United puanını 35'e çıkardı. Wolves ise 29 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Manchester United, West Ham ile karşılaşacak. Wolves ise Chelsea deplasmanına gidecek.


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