Manchester United - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında kendi sahasında Southampton'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 27. hafta heyecanı yaşanıyor.
Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, kendi sahasında Ruben Selles'in takımı Southampton'ı konuk edecek.
MANCHESTER UNITED - SOUTHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Old Trafford Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
Wout Weghorst
MANCHESTER UNITED - SOUTHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 1 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester United, ligde oynadığı son maçta Liverpool deplasmanından 7-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
Southampton ise kendi sahasında konuk ettiği Leicester City'yi 1-0 mağlup etmişti.
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