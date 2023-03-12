Manchester United - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 12:09

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 12:09

İngiltere Premier Lig'de 27. hafta heyecanı yaşanıyor.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, kendi sahasında Ruben Selles'in takımı Southampton'ı konuk edecek.

MANCHESTER UNITED - SOUTHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Old Trafford Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

Wout Weghorst

MANCHESTER UNITED - SOUTHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?



İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester United, ligde oynadığı son maçta Liverpool deplasmanından 7-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.

Southampton ise kendi sahasında konuk ettiği Leicester City'yi 1-0 mağlup etmişti.