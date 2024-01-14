Manchester United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında kendi sahasında Tottenham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2024 - 11:36
Manchester United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 21. hafta heyecanı yaşanıyor.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, kendi sahasında Ange Postecoglou'nun ekibi Tottenham ile karşı karşıya gelecek.

MANCHESTER UNİTED - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

MANCHESTER UNİTED - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester United, ligde oynadığı son maçta Nottingham Forest deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.

Tottenham ise kendi sahasında ağırladığı Bournemouth'u 3-1 mağlup etmişti.


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