Manchester United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında kendi sahasında Tottenham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
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İngiltere Premier Lig'de 21. hafta heyecanı yaşanıyor.
Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, kendi sahasında Ange Postecoglou'nun ekibi Tottenham ile karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER UNİTED - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
MANCHESTER UNİTED - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester United, ligde oynadığı son maçta Nottingham Forest deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.
Tottenham ise kendi sahasında ağırladığı Bournemouth'u 3-1 mağlup etmişti.
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