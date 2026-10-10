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Manchester United - Tottenham maçında kazanan çıkmadı

Manchester United - Tottenham maçında kazanan çıkmadı

10.10.2026 22:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Manchester United - Tottenham maçında kazanan çıkmadı

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United ile Tottenham 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United ile Tottenham, Old Trafford'da kozlarını paylaştı. Dev mücadele, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Manchester United'ın golünü 73. dakikada Bryan Mbuemo attı. Tottenham'ın golü ise 90+2'de Dominic Solanke'den geldi.

Tottenham'da Rodrigo Bentancur, 78. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Paylaşılan puanların ardından Manchester United 6, Tottenham ise 3 puana yükseldi.

Manchester United, ligde bir sonraki hafta Leeds United ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Tottenham ise Coventry ile sahasında oynayacak.

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