Manchester United - Tottenham maçında kazanan çıkmadı

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United ile Tottenham, Old Trafford'da kozlarını paylaştı. Dev mücadele, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Manchester United'ın golünü 73. dakikada Bryan Mbuemo attı. Tottenham'ın golü ise 90+2'de Dominic Solanke'den geldi.

Tottenham'da Rodrigo Bentancur, 78. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Paylaşılan puanların ardından Manchester United 6, Tottenham ise 3 puana yükseldi.

Manchester United, ligde bir sonraki hafta Leeds United ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Tottenham ise Coventry ile sahasında oynayacak.