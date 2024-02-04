Manchester United - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında kendi sahasında West Ham United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 23. hafta heyecanı yaşanıyor.
Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, kendi sahasında David Moyes'un ekibi West Ham United ile karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER UNİTED - WEST HAM UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?
Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
MANCHESTER UNİTED - WEST HAM UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Andy Madley'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester United, ligde oynadığı son maçta Wolverhampton deplasmanından 4-3'lük galibiyet ile ayrılmıştı.
West Ham United ise kendi sahasında ağırladığı Bournemouth ile 1-1 berabere kalmıştı.
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