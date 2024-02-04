Manchester United - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 04.02.2024 - 11:21

Güncelleme: 04.02.2024 - 11:21

İngiltere Premier Lig'de 23. hafta heyecanı yaşanıyor.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, kendi sahasında David Moyes'un ekibi West Ham United ile karşı karşıya gelecek.

MANCHESTER UNİTED - WEST HAM UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

MANCHESTER UNİTED - WEST HAM UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?



İngiliz hakem Andy Madley'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester United, ligde oynadığı son maçta Wolverhampton deplasmanından 4-3'lük galibiyet ile ayrılmıştı.

West Ham United ise kendi sahasında ağırladığı Bournemouth ile 1-1 berabere kalmıştı.