Manchester United - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında kendi sahasında West Ham United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2024 - 11:21
Manchester United - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İngiltere Premier Lig'de 23. hafta heyecanı yaşanıyor.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, kendi sahasında David Moyes'un ekibi West Ham United ile karşı karşıya gelecek.

MANCHESTER UNİTED - WEST HAM UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

MANCHESTER UNİTED - WEST HAM UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Andy Madley'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester United, ligde oynadığı son maçta Wolverhampton deplasmanından 4-3'lük galibiyet ile ayrılmıştı.

West Ham United ise kendi sahasında ağırladığı Bournemouth ile 1-1 berabere kalmıştı.


manchester united haberleri west ham united haberleri İngiltere Premier Lig haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri

İlgili Haberler

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe ve Galatasaray için fikstür talebi!

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe ve Galatasaray için fikstür talebi!
Spor yazarları Antalyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Galatasaray, Fenerbahçe'yi strese sokmuş'

Spor yazarları Antalyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Galatasaray, Fenerbahçe'yi strese sokmuş'
İsmail Kartal, Fenerbahçe'de tarih yazıyor!

İsmail Kartal, Fenerbahçe'de tarih yazıyor!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon