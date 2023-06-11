Manchester United'a 7 milyar Euro'luk dev teklif!
Glazer ailesinin sahibi olduğu İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın satışı için 7 milyar Euro'luk teklif yapıldığı kaydedildi.
İngiltere Premier Lig eliplerinden Manchester United'ın yönetimi kısa süre içinde el değiştirebilir. Sheikh Jassim'in yönetimindeki Katarlı konsorsiyum ve INEOS Grubu'nun sahibi Jim Rattcliffe, Kırmızı-Şeytanlar için teklifte bulundu.
İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; Katarlı konsorsiyum Manchester United'ı satın almak 6 milyar Euro'luk bir teklifte bulundu. Teklif, 6 milyar Euro'nun yanı sıra 1 milyar Euro'luk yatırım ücretini de içeriyor. Jim Rattcliffe'in ise Glazer ailesinin de yönetimde söz sahibi oalbileceği bir teklifte bulunduğu ve kulüp hisselerinin yüzde 60'ına talip olduğu aktarıldı.
TOP GLAZER AİLESİNDE
Haberde, Katarlı konsorsiyumun konunun artık tamamen Glazer ailesinin kulübü satıp satmama isteğiyle alakalı olduğunu düşündüğü ve kısa süre içinde bir cevap beklediği yazıldı.
Kasım ayında başlayan satış sürecinin, çarşamba günü açılacak transfer penceresiyle birlikte henüz sonuçlanmamış olmasının bazı taraflarda hayal kırıklığı yarattığı belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Şimdi değil mi?
- İmamoğlu'ndan 'adaylık' açıklaması!
- Bungee Jumping yaparken ip koptu
- Kavgayı bırak, İstanbul’a bak!
- THY'den acil iniş: Fenalaşan çocuk yaşamını yitirdi
- CHP'de 'kurultay' tartışması
- Suudi kulüplerinin parasının kaynağı belli oldu
- Yandaş Akit yazarından AKP'den istifa eden Kılıç'a tepki
- CNN TÜRK muhabiri Damla Uğurtürk'ü öpmelere doyamadılar!
- Fatih Altaylı: 'Boğaziçili bakan bulamayacağız...'