Manchester United'da bir sakatlık daha!

Yayınlanma: 16.02.2025 - 10:12

Güncelleme: 16.02.2025 - 10:12

İngiltere Premier Lig'de inişli çıkışlı bir sezon geçiren Manchester United'da Tottenham maçı öncesi Amad Diallo sakatlandı.

Ruben Amorim'in teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından performansı artan isimlerden Diallo'nun ayak bileğindeki bağlardan sorun yaşadığı belirtildi.

Athletic'te yer alan haberde 22 yaşındaki futbolcunun bu sakatlık nedeniyle sezonun kalan bölümünde forma giyemeyebileceği aktarıldı.

Bu sezon Premier Lig'de 22, toplamda 36 maça çıkan Amad Diallo 9 gol ve 7 asist yaptı.

Manchester United'da Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte, Toby Collyer, Lisandro Martinez, Luke Shaw, Jonny Evans ve Mason Mount'un sakatlıkları bulunuyor.