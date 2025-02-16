Manchester United'da bir sakatlık daha!

Manchester United'a Amad Diallo'dan kötü haber geldi. Genç futbolcunun bileğindeki sakatlık nedeniyle sezonu kapatabileceği belirtildi.

Manchester United'da bir sakatlık daha!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.02.2025 - 10:12

İngiltere Premier Lig'de inişli çıkışlı bir sezon geçiren Manchester United'da Tottenham maçı öncesi Amad Diallo sakatlandı.

Ruben Amorim'in teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından performansı artan isimlerden Diallo'nun ayak bileğindeki bağlardan sorun yaşadığı belirtildi.

Athletic'te yer alan haberde 22 yaşındaki futbolcunun bu sakatlık nedeniyle sezonun kalan bölümünde forma giyemeyebileceği aktarıldı.

Bu sezon Premier Lig'de 22, toplamda 36 maça çıkan Amad Diallo 9 gol ve 7 asist yaptı.

Manchester United'da Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte, Toby Collyer, Lisandro Martinez, Luke Shaw, Jonny Evans ve Mason Mount'un sakatlıkları bulunuyor.


Etiketler: #Amad Diallo #manchester united #sakatlık

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