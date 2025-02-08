Manchester United, FA Cup'ta son nefeste turladı
Manchester United, 1-0 yenik duruma düştüğü İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 4. tur maçında Leicester City'yi Harry Maguire'ın son dakikada attığı golle 2-1 yendi.
Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası 4. tur maçında Leicester City'yi konuk etti. Old Trafford Stadı'nda oynana maçtan ev sahibi takım 2-1 galip ayrıldı.
Leicester, 42. dakikada Bobby De Cordova Reid'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
ManU, 68. dakikada Joshua Zirkzee ve 90+3. dakikada Harry Maguire'ın golleriyle turu geçti.
Manchester'da forma giyen Altay Bayındır sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Etiketler: #manchester united #İngiltere FA Cup #Leicester City
Spor Haberleri
- Galatasaray'ın 4. forması belli oldu!
- Fenerbahçe derbisi öncesi Mauro Icardi gelişmesi
- Keny Arroyo imza için geliyor!
- Ferdi Kadıoğlu'nun kabusu sürüyor
- Vinicius Junior'dan Real Madrid'e ret
- Juventus'ta Kolo Muani şov: 3 maçta 5 gol
- Kayseri'de 'sahte içki' operasyonu: 1 gözaltı
- Manchester United, FA Cup'ta son nefeste turladı
- Bayern Münih, Werder Bremen'e karşı hata yapmadı
- Kvaratskhelia ilk golünü attı, PSG farklı kazandı
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'de 'İmamoğlu' paniği: 'Cumhurbaşkanı'na gittiler'
- Peker, Devlet Bahçeli için harekete geçti
- Dervişoğlu'nun çıkışı kulisleri hareketlendirdi
- Özgür Özel'den 'Lütfü Savaş' itirafı
- Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a flaş yanıt
- Erdoğan isim vererek İmamoğlu'nu hedef aldı!
- Mansur Yavaş'tan 'aday'lık çıkışı
- Terör örgütünden Türkiye’ye sunulan koşullar
- 'Yeri garanti olan tek bakan var'
- Kılıçdaroğlu'ndan 'İmralı ziyaretleri' yorumu