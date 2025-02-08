Manchester United, FA Cup'ta son nefeste turladı

Manchester United, 1-0 yenik duruma düştüğü İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 4. tur maçında Leicester City'yi Harry Maguire'ın son dakikada attığı golle 2-1 yendi.

Manchester United, FA Cup'ta son nefeste turladı
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.02.2025 - 09:35

Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası 4. tur maçında Leicester City'yi konuk etti. Old Trafford Stadı'nda oynana maçtan ev sahibi takım 2-1 galip ayrıldı.

Leicester, 42. dakikada Bobby De Cordova Reid'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

ManU, 68. dakikada Joshua Zirkzee ve 90+3. dakikada Harry Maguire'ın golleriyle turu geçti.

Manchester'da forma giyen Altay Bayındır sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.


Etiketler: #manchester united #İngiltere FA Cup #Leicester City

İlgili Haberler

Jean-Philippe Mateta Manchester United'ı yıktı!

Jean-Philippe Mateta Manchester United'ı yıktı!
Manchester United, Patrick Dorgu'yu açıkladı!

Manchester United, Patrick Dorgu'yu açıkladı!
Beşiktaş'a Manchester United'dan takviye

Beşiktaş'a Manchester United'dan takviye
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler