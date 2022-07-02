Manchester United'da Cristiano Ronaldo krizi

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 20:58

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ın geçtiğimiz yaz Juventus’tan 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, yönetime takımdan ayrılmak istediğini iletti.

The Times’ta yer alan habere göre Manchester United’ın Şampiyonlar Ligi’ne katılamaması nedeniyle bu kararı aldığı belirtilen 37 yaşındaki yıldız için Chelsea, Bayern Münih ve Napoli devreye girdi. Manchester United yönetimi ile bir görüşme gerçekleştiren Cristiano Ronaldo, makul bir teklif gelmesi halinde transfer olmasına izin verilmesini istedi.

Geçtiğimiz sezon Manchester United forması altında çıktığı 38 resmi maçta 24 gole imza atan Cristiano Ronaldo, takımın en golcü ismi olmasına rağmen, ‘Kırmızı Şeytanlar’ı Şampiyonlar Ligi’ne taşıyamamıştı.