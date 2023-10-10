Manchester United'da David Beckham gelişmesi!
İngiliz efsane David Beckham'ın İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'a geri dönebileceği ileri sürüldü.
David Beckham'ın efsane olduğu Manchester United'a yeniden geri dönebileceği ifade edildi.
İngiliz basınında çıkan haberine göre, kulübü satın almak için büyük bir yarışın içinde olan Şeyh Jassim'in Manchester United'ın başına geçmesiyle Beckham'a elçilik görevi verebileceği kaydedildi.
KULÜBÜN EFSANESİ
David Beckham'ın yakın zamanda Manchester United'ın beklenen performansı bir türlü gösterememesiyle ilgili açıklamalarda bulunması, bu göreve getirileceğinin işareti olarak kabul edilmişti.
11 yıl Manchester United forması giyerek kulübün sembollerinden biri olan David Beckham, ABD'de Inter Miami kulübünün sahibi olarak futbol dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çok konuşulacak 'Binali Yıldırım' iddiası
- Özgür Çelik'ten 'Kılıçdaroğlu' açıklaması!
- Merakla beklenen açıklama yapıldı
- 'Lübnan'dan sızan silahlı kişiler öldürüldü'
- Süper Lig'de bir istifa daha!
- 'Erdoğan'ın sabrı her an tükenebilir'
- THY 'ucuz bilet' kampanyası başlattı
- Altın fiyatları, İsrail-Hamas çatışmalarıyla yükseldi
- Tanju Özcan için nihai karar
- İhbara giden polis açılan ateşle şehit oldu