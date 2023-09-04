Manchester United'da kriz... Jadon Sancho'dan Erik ten Hag'a yanıt!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın İngiliz futbolcusu Jadon Sancho, Arsenal mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada antrenmanlardaki performansını eleştiren teknik direktör Erik ten Hag'a yanıt verdi.
Manchester United'da kaybedilen Arsenal maçı sonrası Jadon Sancho'ya sert eleştirilerde bulunan Erik ten Hag'a, İngiliz yıldızdan cevap geldi.
Deplasmanda 3-1 kaybettikleri Arsenal maçı sonrasında açıklamalarda bulunan Erik ten Hag, Jadon Sancho için "performansı yeterli değil" diyerek şu sözleri kullanmıştı:
"Jadon, idmanlardaki performansı nedeniyle seçilmedi, Manchester United'da her gün belli bir seviyeye ulaşmanız gerekiyor ancak bu seviyelere ulaşabilirseniz takımda yer alabilirsiniz. İşte bu yüzden kadroda yer almadı."
Jadon Sancho
"GÜNAH KEÇİSİ OLDUM"
Bu açıklamaların üstünden bir saat geçmeden İngiliz kanat oyuncusu Jadon Sancho, "Lütfen okuduğunuz her şeye inanmayın! İnsanların tamamen yanlış şeyler söylemesine izin vermeyeceğim, bu hafta antrenmanlarda kendimi çok iyi gösterdim" diyerek sözlerine şu şekilde devam etti:
"Bu konunun girmeyeceğim başka sebepleri olduğuna inanıyorum, uzun zamandır günah keçisi oldum ki bu hiç adil değil! Yapmak istediğim tek şey gülümseyerek top oynamak ve takımıma katkıda bulundu. Teknik ekibin verdiği tüm kararlara saygı duyuyorum, harika oyuncularla oynuyorum ve bunu yaptığım için minnettarım ki bunun her hafta benim için önemli olduğunu biliyorum. Ne olursa olsun bu arma için savaşmaya devam edeceğim"
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