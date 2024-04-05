Manchester United'dan Brezilyalı yıldız için rekor teklif!

Yayınlanma: 05.04.2024 - 15:45

Güncelleme: 05.04.2024 - 15:45

Real Madrid'de Endrick ve Mbappe gibi yıldızların takıma katılmasının ardından Rodrygo ile yolların ayrılabileceği iddia edilmişti. İngiliz ekiplerine yazılan Brezilyalı futbolcu için Manchester United'ın Rekor bir bedeli ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Fichajes'ta yer alan habere göre Manchester United, Fichajes Rodrygo için Real Madrid'in kapısını 120 milyon Euro'luk teklifle çalacak.

Haberde Real Madrid'in iyi bir teklif gelmesi durumunda Brezilyalı futbolcuyu satmaya açık olduğu vurgulandı.

TEKLİF 150 MİLYON EUROYA KADAR ÇIKABİLİR

Yine haberde Kırmızı Şeytanların ilk teklifinin 120 milyon Euro olacağı, bu rakamın 150 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği aktarıldı.

Öte yandan Rodrygo'nun Manchester United'a transferinin söz konusu rakamlara gerçekleşmesi durumunda 23 yaşındaki futbolcu, en yüksek bedelli Transfer olarak İngiliz ekibinin tarihine geçecek.

An itibarıyla Manchester United tarihinin en pahalı 5 transferi şöyle:

1- Paul Pogba: 105 milyon Euro

2- Antony: 95 milyon Euro

3- Harry Maguire: 87 milyon Euro

4- Jadon Sancho: 85 milyon Euro

5- Romelu Lukaku: 84.7 milyon Euro