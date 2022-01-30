Manchester United'ın futbolcusu Mason Greenwood hakkında şok iddia
İngiltere Premier Ligi ekibi Manchester United'ın 20 yaşındaki futbolcusu Mason Greenwood'un tutuklandığı öğrenildi.
Manchester Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, İngiliz oyuncu Mason Greenwood, genç bir kadına şiddet uyguladığı şüphesiyle tutuklandı.
Polis departmanı, yayımladığı açıklamada, "Yapılan soruşturmaların ardından 20'li yaşlarındaki bir kişinin tecavüz ve saldırı şüphesiyle tutuklandığını doğrulayabiliriz" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Manchester Polisi'nin 30 Ocak pazar günü, fiziksel şiddet olaylarını bildiren bir kadın tarafından yayımlanan sosyal medya görüntüleri ve videolarından haberdar edildiği ve soruşturma açıldığı belirtildi.
Manchester Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, Mason Greenwood'un gözaltında tutulduğu ve sorgulamanın devam ettiği kaydedildi.
NE OLMUŞTU
Harriet Robson isimli 20 yaşındaki genç kadın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İngiliz futbolcu Mason Greenwood'un kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti.
Görüntülerin internet ortamında yayılması üzerine İngiliz kulüp Manchester United, Mason Greenwood'un süresiz kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.
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