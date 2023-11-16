Manisa Büyükşehir Belediyesi, FIBA Avrupa Kupası'nda yoluna doludizgin devam ediyor!
Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Avrupa Kupası'nın 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Norrkoping Dolphins'i 90-77 mağlup etti.
FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubunun 5. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda İsveç'in Norrkoping Dolphins takımını 90-77 yendi.
Stadyum Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 23-21 önde tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına da 49-42 önde gitti.
5 MAÇTA 4 GALİBİYET
Üçüncü periyodu 64-55 önde bitiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, baştan sona üstün oynadığı maçı 13 sayı farkla 90-77 kazandı.
Manisa temsilcisi grupta dördüncü galibiyetini elde ederken, İsveç takımı dördüncü yenilgisini aldı.
Manisa Büyükşehir Belediyespor, 22 Kasım'da sahasında Portekiz temsilcisi Porto'yu ağırlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'ye seslendi, devreye Çakıcı girdi
- 'Erdoğan'a kötü bir haberim var...'
- Erdoğan eylemlerden 'rahatsız' oldu
- Netanyahu'dan Erdoğan'a yanıt
- İmamoğlu'ndan dikkat çeken yanıt!
- Esad için yakalama kararı
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt!
- 'Kahrolurum' diyerek reddetti!
- 'İsrail'e gemilerle barut ve çelik gönderiliyor'
- Siz, Ankara’yı ‘Kandil’e’ çeviren değil misiniz?