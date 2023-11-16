Manisa Büyükşehir Belediyesi, FIBA Avrupa Kupası'nda yoluna doludizgin devam ediyor!

Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Avrupa Kupası'nın 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Norrkoping Dolphins'i 90-77 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 16.11.2023 - 09:58
Manisa Büyükşehir Belediyesi, FIBA Avrupa Kupası'nda yoluna doludizgin devam ediyor!
Abone Ol google-news

FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubunun 5. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda İsveç'in Norrkoping Dolphins takımını 90-77 yendi.

Stadyum Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 23-21 önde tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına da 49-42 önde gitti.

5 MAÇTA 4 GALİBİYET

Üçüncü periyodu 64-55 önde bitiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, baştan sona üstün oynadığı maçı 13 sayı farkla 90-77 kazandı.

Manisa temsilcisi grupta dördüncü galibiyetini elde ederken, İsveç takımı dördüncü yenilgisini aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, 22 Kasım'da sahasında Portekiz temsilcisi Porto'yu ağırlayacak.


Manisa Büyükşehir Belediyespor Norrkoping Dolphins FIBA Avrupa Kupası

İlgili Haberler

FIBA Olimpiyat Elemeleri kuraları 27 Kasım'da çekilecek

FIBA Olimpiyat Elemeleri kuraları 27 Kasım'da çekilecek
FIBA'dan Bursaspor İnfo Yatırım - Hapoel Holon maçı kararı!

FIBA'dan Bursaspor İnfo Yatırım - Hapoel Holon maçı kararı!
TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde evinde kayıp!

TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde evinde kayıp!

En Çok Okunan Haberler