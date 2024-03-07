Türk Telekom, Avrupa'ya veda etti

BKT Avrupa Kupası 8'li final turunda Türk Telekom, London Lions'a deplasmanda 100-77 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

AA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 09:11
Türk Telekom, Avrupa'ya veda etti
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Basketbol BKT Avrupa Kupası 8'li final turunda Türk Telekom, İngiliz temsilcisi London Lions'a deplasmanda 100-77 mağlup oldu ve organizasyona veda etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki The Copperbox Arena'nın ev sahipliği yaptığı müsabakanın ilk periyodunu 32-23 önde tamamlayan London Lions, soyunma odasına da 60-44 üstün gitti.

İkinci yarıda da etkili performansını sürdürerek farkı açan London Lions, üçüncü çeyreğini 80-61 önde geçtiği karşılaşmadan 100-77 galip ayrıldı.

London Lions, BKT Avrupa Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.


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