Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe Opet'ten Beşiktaş BOA'ya 37 sayı fark!

Fenerbahçe Opet'ten Beşiktaş BOA'ya 37 sayı fark!

8.02.2026 19:46:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Fenerbahçe Opet'ten Beşiktaş BOA'ya 37 sayı fark!

Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Beşiktaş BOA'yı 105-68 mağlup etti.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide Fenerbahçe Opet, deplasmanda Beşiktaş BOA'yı 105-68 yendi.

Salon: Beşiktaş GAİN

Hakemler: Önder Yılmaz, Sertan Kırklar, Haldun Çoban

Beşiktaş BOA: Pelin Bilgiç 5, Meltem Yıldızhan 7, Whitcomb 6, Fasoula 16, Fraser 17, Yağmur Özdal, İdil Saçalır 2, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Özge Özışık, Gizem Sezer, İlayda Güner 6, Traore 6

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 11, Alperi Onar 24, Meesseman 13, Rupert 17, McBride 8, Ece Erginay, Olcay Çakır Turgut 10, Williams 13, Tuana Vural 3, Milic 6, Meltem Avcı Yılmaz

1. Periyot: 19-28

Devre: 37-52

3. Periyot: 52-78

İlgili Konular: #fenerbahçe opet #Beşiktaş BOA #Kadınlar Basketbol Süper Ligi

İlgili Haberler

Basketboldaki derbide Fenerbahçe Beko, Galatasaray MCT Technic'i devirdi!
Basketboldaki derbide Fenerbahçe Beko, Galatasaray MCT Technic'i devirdi! Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında kendi evinde ağırladığı Galatasaray MCT Technic'i 79-77 mağlup etti.
Fenerbahçe Beko'da Devon Hall ameliyat oldu!
Fenerbahçe Beko'da Devon Hall ameliyat oldu! Fenerbahçe Beko, Devon Hall'un yapılan kontrolleri sonrası menisküs yırtığı tespit edildiğini ve ameliyat olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe yeni sözleşmeyi resmen duyurdu: Anderson Talisca'dan ilk açıklama!
Fenerbahçe yeni sözleşmeyi resmen duyurdu: Anderson Talisca'dan ilk açıklama! Süper Lig ekibi Fenerbahçe, 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.