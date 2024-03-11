Manisa FK mağlubiyet serisini sona erdirdi!
TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, sahasında Ümraniyespor'u 3-2 yendi ve 3 hafta sonra kazandı.
TFF 1. Lig'in 26. haftasında Manisa FK, sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.
Manisa FK, 12. dakikada Sinan Osmanoğlu ve 22. dakiakda Jetmir Topalli ile 2-0 öne geçti. Ümraniyespor, 74'te Ivan Saponjic ve 80'de Emre Demir ile 2-2'yi buldu. Manisa FK, Oğuz Gürbulak'ın 85'te attığı golle maçı 3-2 kazandı.
Bu sonucun ardından Manisa FK, ligde 3 maç sonra kazandı ve 31 puana yükseldi. Ümraniyespor, 30 puanda kaldı.
Manisa FK, ligde bir sonraki hafta Çorum FK deplasmanına gidecek. Ümraniyespor, sahasında Adanaspor'u ağırlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran ‘Ayet’ sorusu!
- Murat Kurum'a büyük şok...
- 'Arkadaşlar bir karar verin...'
- AKP'li Hatipoğlu'nu zora sokacak fotoğraflar...
- 'Mikrofonu alabilir miyiz?'
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgü
- Rıdvan Dilmen'den İrfan Can Kahveci iddiası
- Kobra Murat'tan üzen haber: Helallik istedi!
- Gram altında yeni zirve!
- Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sert tepki!