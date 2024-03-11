Manisa FK mağlubiyet serisini sona erdirdi!

Yayınlanma: 11.03.2024 - 22:50

Güncelleme: 11.03.2024 - 22:50

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Manisa FK, sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.

Manisa FK, 12. dakikada Sinan Osmanoğlu ve 22. dakiakda Jetmir Topalli ile 2-0 öne geçti. Ümraniyespor, 74'te Ivan Saponjic ve 80'de Emre Demir ile 2-2'yi buldu. Manisa FK, Oğuz Gürbulak'ın 85'te attığı golle maçı 3-2 kazandı.

Bu sonucun ardından Manisa FK, ligde 3 maç sonra kazandı ve 31 puana yükseldi. Ümraniyespor, 30 puanda kaldı.

Manisa FK, ligde bir sonraki hafta Çorum FK deplasmanına gidecek. Ümraniyespor, sahasında Adanaspor'u ağırlayacak.