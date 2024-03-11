Manisa FK - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ümraniyespor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 09:33
Manisa FK - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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TFF 1. Lig'de 26. hafta heyecanı yaşanıyor.

Orhan Gençer yönetimindeki Ümraniyespor, deplasmanda Mustafa Dalcı'nın ekibi Manisa FK ile karşı karşıya gelecek.

MANİSA FK - ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak.

MANİSA FK - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Alpaslan Şen'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından naklen yayımlanacak.

Ümraniyespor, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Altay'ı 2-0 mağlup etmişti.

Manisa FK ise Sakaryaspor deplasmanından 2-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.


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