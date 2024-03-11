Manisa FK - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ümraniyespor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.
TFF 1. Lig'de 26. hafta heyecanı yaşanıyor.
Orhan Gençer yönetimindeki Ümraniyespor, deplasmanda Mustafa Dalcı'nın ekibi Manisa FK ile karşı karşıya gelecek.
MANİSA FK - ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak.
MANİSA FK - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Alpaslan Şen'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından naklen yayımlanacak.
Ümraniyespor, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Altay'ı 2-0 mağlup etmişti.
Manisa FK ise Sakaryaspor deplasmanından 2-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
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