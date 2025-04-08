Manisa'da kazanan çıkmadı!
Manisa FK, TFF 1. Lig'in 33. haftasında kendi sahasında ağırladığı Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldı.
TFF 1. Lig'in 33. haftasında Manisa FK ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 sona erdi.
Amed Sportif Faaliyetler, 36. dakikada Uğur Adem Gezer ve 44. dakikada Yılmaz Ceylan'ın golleriyle ilk devreyi 2-0 önde tamamladı.
MANİSA FK 2-0'DAN DÖNDÜ
Manisa FK, 62. dakikada Oğuz Gürbulak'ın penaltı golü ve 76. dakikada Demba Diallo'nun golleriyle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Manisa FK 38, Amed 48 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Manisa FK, Çorum ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Amed, bu kez Şanlıurfaspor deplasmanına gidecek.
Etiketler: #Manisa FK #Amed Sportif Faaliyetler #TFF 1. Lig
Spor Haberleri
- PFDK'den Karşıyaka'ya ceza!
- Hastaneye yatırılan Gustavo'nun son durumu belli oldu!
- Manisa'da kazanan çıkmadı!
- Sergio Ramos'tan FIFA Kulüpler Dünya Kupası açıklaması!
- Milli Takım Slovenya'ya takıldı!
- Tayyip Talha, PFDK'ya sevk edildi!
- Premier Lig'den transfer itirafı!
- Sırp yıldız için Süper Lig açıklaması!
- Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtları yayımlandı!
- Alanya Belediyespor, Halkbank'ı kayıpsız geçti!
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'nun babasının evinde arama!
- AKP dönemi fark edilince yeni yazı yazdılar!
- İşte diplomaya iptal kararı veren ekip!
- Tanal'a jet polis müdahalesi: Görüntüler ortaya çıktı
- Hatay’da hasat devam ediyor: Kilosu 500 TL!
- Özel, Bahçeli'ye kendi sözlerini hatırlattı
- Ümit Özdağ'a aylar sonra iddianame!
- Mevduat faiz oranı yeniden o seviyeye dayandı!
- ‘Yani Erdoğan’ı aday göstermeyecekler’
- AKP 4-0 mağlup!