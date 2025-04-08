Manisa'da kazanan çıkmadı!

Manisa FK, TFF 1. Lig'in 33. haftasında kendi sahasında ağırladığı Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldı.

Manisa'da kazanan çıkmadı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.04.2025 - 22:09

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Manisa FK ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 sona erdi.

Amed Sportif Faaliyetler, 36. dakikada Uğur Adem Gezer ve 44. dakikada Yılmaz Ceylan'ın golleriyle ilk devreyi 2-0 önde tamamladı.

MANİSA FK 2-0'DAN DÖNDÜ

Manisa FK, 62. dakikada Oğuz Gürbulak'ın penaltı golü ve 76. dakikada Demba Diallo'nun golleriyle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Manisa FK 38, Amed 48 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Manisa FK, Çorum ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Amed, bu kez Şanlıurfaspor deplasmanına gidecek.


Etiketler: #Manisa FK #Amed Sportif Faaliyetler #TFF 1. Lig

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