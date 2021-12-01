Manisa'da kedi katliamı: 'Büyü' için öldürmüş!
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4 kedinin ayakları ve kafaları kesilerek öldürülmesine yönelik soruşturma kapsamında 1 kişi yakalandı. Gözaltına alınan N.U.'nun kedileri büyü için öldürdüğü öne sürülüyor.
Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesi'nde 29 Ekim ila 18 Kasım arasında 4 kedinin, bacakları ve kafaları kesilerek telef edilmiş halde bulunmasının ardından çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili bir şüpheliye ulaştı.
Kedileri büyü yapmak için öldürdüğü iddia edilen zanlı N.U'nun (58) evine operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan zanlının evinde yılan derisi, eşek kılı, deve tüyü, domuz yağı gibi malzemelerle büyü yapmak için kullanılan çeşitli kitaplar ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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