Bayrampaşa'da pet shop'ta yangın çıktı, çok sayıda hayvan öldü
Bayrampaşa'da 3 katlı binanın girişinde bulunan pet shop mağazasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, aralarında kedi, tavşan ve kuşların bulunduğu çok sayıda hayvan öldü.
Yangın, saat 02.00 sıralarında Bayrampaşa'ya bağlı Muratpaşa Mahallesi'nde Kamil Caddesi'nden bulunan 3 katlı binanın giriş katında bulunan pet shopta çıktı.
Pet shop'tan dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerinin camlarını kırarak yangına müdahale etti.
ÇOK SAYIDA EVCİL HAYVAN ÖLDÜ
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası iş yerinde bulunan çok sayıda kedi, tavşan ve kuşun öldüğü öğrenildi.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı.
Video Haberler
- Cem Küçük'ten Almanya'da emeklilik çıkışı
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
- İnterseks olmak: ''İnsanlar şüpheyle bakıyor''
- Kriz her yerde: Fırıncılar da isyanda!
- BAE'nin istediği dev Türk şirketi
- Karabat'tan 'yağlara zam' videosu
- Kasapoğlu'na rant tepkisi
En Çok Okunan Haberler
- A Haber ayçiçek yağına gelen zammın 'sorumlusunu' buldu!
- Kuyumculardan altın önerisi
- 'Cinayette pek çok detay ortaya çıkmaya başladı'
- CHP ve Soylu arasında miting kavgası
- Soylu'nun, SBK’nin uçağındaki görüntüsü ortaya çıktı
- Eski futbolcu yurt dışına kaçarken yakalandı!
- 'Manipülasyon' iddiaları üzerine inceleme
- Mansur Yavaş'tan ekmek zammı açıklaması
- Omicron’u ilk tespit eden doktor, semptomları sıraladı
- Yeşilada'dan, Erdoğan'a ekonomik kurtuluş savaşı tepkisi