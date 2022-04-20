Manolis Siopis: 'Bizim için psikolojik bir gündü!'

20 Nisan 2022 Çarşamba, 00:00

Trabzonspor'un Yunan orta saha oyuncusu Manolis Siopis, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Yukatel Kayserispor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Siopis, "Bugün aslında çok pozisyon ürettik. Topa hakimdik. Rakibe önemli bir pozisyon vermedik. Psikolojik bir gündü bizim için, çünkü bu galibiyet lige devam etmek adına önemli olacaktı. Bir avantaj elde ettik Kayseri'deki maç öncesi" ifadelerini kullandı.

"Taraftarımızın desteğini hissettim" diyen Siopis şampiyonluk için gelen soruya, "Hedefimiz Adana'ya gidip, iyi oynayıp, 3 puanı almak başka bir şey düşünmüyoruz" cevabını verdi.

Trabzonspor ile Kayserispor arasındaki yarı final rövanş maçı, 10 Mayıs 2022'de Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.