Mansur Yavaş, 'Recep Tayyip Erdoğan' tezahüratına böyle tepki verdi

Kasımpaşa - Ankaragücü karşılaşmasını tribünden izleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı gören Kasımpaşalı taraftarlar, "Mansur dışarı! Recep Tayyip Erdoğan!" sloganları attı. Mansur Yavaş ise gülümseyerek karşılık verdi.

cumhuriyet.com.tr
05 Kasım 2022 Cumartesi, 14:13
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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, başkent ekibi MKE Ankaragücü'nü konuk etti. İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada ev sahibi Kasımpaşa, 58. dakikada Fode Koita'nın fileleri havalandırması ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın son dakikalarında oyuna dahil olan Ankaragücü oyuncusu Anastasios Chatgiovanis, 85'te skoru eşitledi ve maç 1-1 sona erdi.

Maça damga vuran görüntü ise, Kasımpaşa taraftarlarının Mansur Yavaş’ı protesto etmesi oldu.

Başkent ekibini tribünden izlemek için stada giriş yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı gören Kasımpaşa taraftarı, “Mansur dışarı! Recep Tayyip Erdoğan!” sloganları attı.

Mansur Yavaş ise Kasımpaşa taraftarına gülümsedi ve el salladı.

 


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