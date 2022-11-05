Mansur Yavaş, 'Recep Tayyip Erdoğan' tezahüratına böyle tepki verdi
Kasımpaşa - Ankaragücü karşılaşmasını tribünden izleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı gören Kasımpaşalı taraftarlar, "Mansur dışarı! Recep Tayyip Erdoğan!" sloganları attı. Mansur Yavaş ise gülümseyerek karşılık verdi.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, başkent ekibi MKE Ankaragücü'nü konuk etti. İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada ev sahibi Kasımpaşa, 58. dakikada Fode Koita'nın fileleri havalandırması ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın son dakikalarında oyuna dahil olan Ankaragücü oyuncusu Anastasios Chatgiovanis, 85'te skoru eşitledi ve maç 1-1 sona erdi.
Maça damga vuran görüntü ise, Kasımpaşa taraftarlarının Mansur Yavaş’ı protesto etmesi oldu.
Başkent ekibini tribünden izlemek için stada giriş yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı gören Kasımpaşa taraftarı, “Mansur dışarı! Recep Tayyip Erdoğan!” sloganları attı.
Mansur Yavaş ise Kasımpaşa taraftarına gülümsedi ve el salladı.
Video Haberler
- Sokak köpekleri, mağazadan oyuncak pelüş köpek kaçırdı
- Park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
- Türkiye Yüzyılı mı, Çöküş Yüzyılı mı?
- Yok böyle sokak röportajı! Yurttaşlar birbirine girdi...
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
- TÜİK ve ENAG verileri ne söylüyor?
En Çok Okunan Haberler
-
- Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi yaşamını yitirdi
- AKP içerisinde 'HDP ziyareti' çatlağı
- 'Kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım'
- Merakla beklenen Çin roketi Dünya'ya düştü
- 'Uzlaşma sağlanamaması halinde....'
- 'Bu kaypaklık değilse ne?'
- Naci Görür'den Kılıçdaroğlu’na yanıt
- Turkcell üçüncü çeyrekte yüzde 57 büyüdü
- Dilek Ertek'le ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı
- Sergen Yalçın için büyük iddia!