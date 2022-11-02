İYİ Parti'ye katılan Baver Miroğlu kimdir?
Turhan Çömez ve Ahmet Eşref Fakıbaba'nın ardından Baver Miroğlu da İYİ Parti'ye katıldı. Baver Miroğlu kimdir?
Baver Miroğlu, İYİ Parti'ye katıldı. Baver Miroğlu'nun rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı.
BAVER MİROĞLU KİMDİR?
Baver Miroğlu, AK Parti MKYK üyesi 25.Dönem milletvekili Orhan Miroğlu’nun yeğenidir. Baver Miroğlu inşaat mühendisidir. Mardinli olan Miroğlu, Mıhallemi aşiretine mensuptur. Avukat Şeyhmus Miroğlu ve Avukat Gürsel Miroğlu'nun oğludur.
İYİ PARTİ'YE KATILDI
TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Miroğlu, "Sayın genel başkanım, değerli milletvekilleri, kıymetli konuklar... Öncelikle beni profesyonel iş yaşamından siyasete davet ederek İYİ Parti ailesinin değerli kadrolarıyla bir araya getiren, birleştirici, bütünleştirici genel başkanıma sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Vatandaşı olmaktan onur duyduğum büyük Türkiyemizin içinden geçtiği bu çetin süreçte herkes gibi ben de ne yazık ki ufkun daraldığını görmekteyim. İçerisine itilmek istendiğimiz sonu belirsiz karanlıktan çıkış yolunu İYİ Partimizin yetkin kadrolarında ve Sayın genel başkanımızın rehberliğinde olacağına inandığım için burada huzurlarınızda bulunmaktayım" dedi.
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