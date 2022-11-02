Başak Şengül kimdir? Başak Şengül CNN Türk'ten neden ayrıldı? Başak Şengül hangi kanala transfer oldu?

02 Kasım 2022 Çarşamba, 10:43

Televizyon ekranlarında muhabirlikten haber spikerliğine ve tartışma programı moderatörlüğüne kadar pek çok görev üstelenen ünlü ekran yüzü Başak Şengül, CNN Türk'ten ayrıldı.

BAŞAK ŞENGÜL KİMDİR?

Başak Şengül 3 Eylül 1979 tarihinde Kütahya'da doğdu. Ortaöğretimini Pertevniyal Lisesi'nde tamamladıktan sonra gönlünde yatan fakültede, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde, lisans eğitimini aldı.

2000 yılında stajyer olarak adım attığı CNN Türk'te üniversiteden mezuniyeti sonrasında muhabir olarak göreve başladı. 6 yıl muhabirlik yaptı; 2006 yılında CNN Türk'ün Gece Görüşü programını sunmaya başladı. Gece Görüşü'nde nöbet yaklaşık 3 yıl sürdü, ardından yine CNN Türk'te 6 ay süreyle Farkında mısınız? programını hazırlayıp sundu.

2009 yılı başında CNN Türk'ten ayrıldı ve Haber Türk'te spiker olarak görev yaptı. 5 ay sonra CNN Türk'e geri döndü. CNN Türk'te gün içi haber kuşaklarında spikerlik görevini sürdürdü. Hafta içi her gün Bugün programının öğlen kuşağını sundu.

BAŞAK ŞENGÜL HANGİ KANALA TRANSFER OLDU?



Şengül, kasım ayından itibaren Haber Global ekranlarında olacak. Ünlü spiker, Haber Global’de tartışma programlarını hazırlayıp sunacak.

'Başak Şengül ile Mesele' isimli programda, Türkiye'yi ve dünyayı etkileyen bütün gelişmeler, tartışmalar, gerilimler ve çatışmalar konusunda uzman isimlerle değerlendirilecek.

BAŞAK ŞENGÜL CNN TÜRK'TEN NEDEN AYRILDI?



Twitter hesabından paylaşım yapan Şengül, “22 yıl görev yaptığım CNN Türk'e teşekkür ederek başka bir yolculuğa çıkıyorum. Başta Murat Yancı olmak üzere Demirören Medya Grup'taki tüm yöneticilerime, bugüne kadar bende emeği olan tüm meslek büyüklerime ve çok sevdiğim arkadaşlarıma teşekkür ederim. İyi ki sizlerleydim. Sizlerle buluşacağımız yeni kanalımız Haber Global. Heyecanlıyım. Beni bu kadar sıcak karşıladıkları için Haber Global ailesine çok teşekkür ederim. 7 Kasım Pazartesi ilk yayınımız. Siz değerli takipçilerimiz ve seyircilerimiz, bizimle olduğunuz sürece her şey tamam. Sevgiler” dedi.





